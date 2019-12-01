Con respaldo de Morena, Congreso aprueba Ley de Búsqueda de Personas: Giulianna Bugarini

Morelia, Michoacán, 14 de octubre de 2026.- El Congreso del Estado de Michoacán aprobó la nueva Ley de Búsqueda de Personas, con el respaldo del Grupo Parlamentario de Morena y el trabajo de construcción de acuerdos encabezado por su coordinadora, Giulianna Bugarini, quien afirmó que esta legislación representa un paso fundamental para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas y garantizar que las instituciones asuman su responsabilidad frente a las víctimas.

La legisladora destacó que esta Ley es resultado de un proceso de escucha, diálogo y trabajo conjunto con madres buscadoras, familiares, colectivos y organizaciones civiles, cuyas experiencias y exigencias fueron fundamentales para construir una legislación que atienda las dificultades que enfrentan diariamente. Subrayó que el Congreso escuchó las observaciones, revisó las propuestas y construyó acuerdos para dar respuesta a una exigencia que no podía seguir esperando.

Entre sus principales avances, la nueva legislación establece que la búsqueda de una persona desaparecida debe comenzar de inmediato, sin esperar 24, 48 o 72 horas y sin necesidad de presentar una denuncia formal. Además, fortalece la coordinación entre la Fiscalía, la Comisión de Búsqueda y las instituciones de seguridad, para que compartan información, actúen con personal especializado y utilicen herramientas tecnológicas que permitan agilizar la localización e identificación de personas.

Bugarini explicó que la Ley también fortalece los registros de personas desaparecidas, mejora los procesos de identificación forense y establece medidas para proteger a las familias y a quienes participan en las búsquedas. Señaló que el objetivo es que ninguna familia tenga que enfrentar sola la desaparición de un ser querido, y que las autoridades respondan con rapidez, sensibilidad y responsabilidad, colocando siempre en el centro el derecho a la verdad y a la justicia.

“En Morena no negamos una realidad que duele profundamente a Michoacán. Sabemos que detrás de cada persona desaparecida hay una familia que espera respuestas y una lucha que merece todo nuestro respeto. Hoy el Congreso da un paso importante, pero nuestra responsabilidad no termina con la aprobación de esta Ley. Seguiremos escuchando a las familias y trabajando para que se traduzca en presupuesto, personal especializado y resultados. Porque buscar a nuestros desaparecidos es una obligación del Estado, no una responsabilidad que deban cargar solas las familias”, concluyó Giulianna Bugarini.