Con reformas a leyes en materia de seguridad se combate la extorsión, trata de personas y la clonación de vehículos de corporaciones de seguridad pública

Morelia, Michoacán; 7 de octubre de 2026.- El blindar a los vehículos oficiales, y establecer normas específicas para su uso, permitirá garantizar una mejor seguridad pública a las y los ciudadanos de Michoacán, indicó el diputado por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro, Vicente Gómez Nuñez.

Lo anterior luego de la aprobación, en sesión extraordinaria, de dos Dictámenes elaborados por la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, de la cual es presidente, para reformar y adicionar la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán.

El primero, busca dotar de facultades a la Secretaría de Seguridad Pública para celebrar convenios con instancias particulares a fin de acceder a videograbaciones que auxilien en tareas de vigilancia; salvaguardando la privacidad de la ciudadanía; y estar en mejores condiciones para atender problemas como la extorsión y la trata de personas que se presentan principalmente en lugares como las centrales de autobuses.

El segundo, permitirá establecer normas específicas de los vehículos oficiales de las instituciones de seguridad pública del Estado, el registro de los mismos y el equipamiento de las patrullas para evitar que los particulares usurpen las funciones de los elementos de seguridad pública, con vehículos oficiales balizados, para una pronta identificación.

El legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) dijo que este dictamen busca establecer como un derecho de los policías acceder a vehículos oficiales en buen estado, con equipamiento de primeros auxilios, incendios y auxilio vial, además de recibir capacitación sobre estos temas.

El diputado de la LXXVI legislatura del Congreso de Michoacán, agradeció el trabajo de sus homólogos integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, para avanzar en temas necesarios para responder a las necesidades del pueblo en esta materia.