Con reactivación de trámites de apelaciones en Región Lázaro Cárdenas, el Poder Judicial de Michoacán acerca la justicia a la ciudadanía

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 12:19:00
Morelia, Michoacán, 4 de noviembre de 2025. Desde este 3 de noviembre, el Poder Judicial de Michoacán reactivó los trámites de los recursos de apelación en la Región Lázaro Cárdenas, lo que permitirá a la ciudadanía de los municipios de Aquila, Arteaga, Coahuayana, Lázaro Cárdenas y Tumbiscatío acceder a una impartición de justicia más cercana, sin necesidad de trasladarse a la capital del estado.

Por acuerdo del Órgano de Administración Judicial, se levantó la suspensión de los procedimientos en las materias civil, familiar, mercantil y penal, por lo que entraron en funciones la Sala Colegiada Civil integrada por los magistrados Edward Fernando Arreola Hernández, Jaime Noé Esparza Duarte (quien preside) y la magistrada Norma Lorena Gaona Farías; así como la Sala Unitaria Penal a cargo del magistrado Jorge Derio Camacho Zapiain, ambas ubicadas en la calle Juan Álvarez No. 68, Col. Centro de Lázaro Cárdenas.

A partir de este momento inicia la tramitación de las apelaciones contra determinaciones de juezas y jueces de primera instancia de esa región, con lo cual se consolida el compromiso institucional de garantizar una justicia más eficiente, accesible y ágil para todas las personas.

Es importante recordar que la reforma judicial contempló la regionalización de los asuntos de segunda instancia y al descentralizar el servicio judicial se fortalece la atención y se optimizan los tiempos de resolución en todas las regiones del estado.

Los acuerdos pueden consultarse en el apartado Avisos del Órgano de Administración Judicial en www.poderjudicialmichoacan.gob.mx

