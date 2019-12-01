Con presupuesto 100% municipal, Queréndaro inicia obra hídrica que garantizará el abasto de agua al 80% de la población

Con presupuesto 100% municipal, Queréndaro inicia obra hídrica que garantizará el abasto de agua al 80% de la población
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 11:39:38
Queréndaro, Michoacán, a 14 de enero de 2026.— Como parte de un compromiso asumido desde campaña y con la convicción de que el acceso al agua es un derecho universal, la administración municipal encabezada por la presidenta Diana Caballero inició una obra hidráulica estratégica, realizada con presupuesto 100 % municipal, que permitirá abastecer hasta al 80 % de la población querendarense.

Esta acción forma parte del Plan Hídrico Municipal y contempla la construcción de un tanque elevado en el Pozo de la Mora, infraestructura clave para mejorar la presión y la distribución del agua potable, garantizando que el servicio llegue de manera eficiente y constante, incluso a los hogares ubicados en las zonas más altas del municipio.

La presidenta municipal destacó que este proyecto representa el cumplimiento de un compromiso hecho con la ciudadanía y una respuesta directa a un problema estructural que se arrastra desde hace décadas. Subrayó que el acceso al agua no debe depender de la ubicación geográfica de las viviendas ni de rezagos heredados, y que por ello su gobierno decidió iniciar el año sentando bases sólidas para una solución de fondo.

El Plan Hídrico Municipal tiene como objetivo fortalecer la conducción, mejorar la presión del sistema y avanzar hacia un servicio más equitativo y continuo, beneficiando directamente a miles de familias querendarenses. La obra del tanque elevado en el Pozo de la Mora marca un paso decisivo para transformar la infraestructura hidráulica del municipio y atender una de las demandas más sentidas de la población.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Queréndaro refrenda su compromiso de gobernar con responsabilidad, visión de futuro y apego a los derechos humanos, pasando del diagnóstico a los hechos para garantizar bienestar, justicia social y mejores condiciones de vida para la comunidad.

Noventa Grados
Comentarios