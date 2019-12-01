Con platillos desde $25 pesos, Diana Caballero impulsa alimentación digna en Queréndaro

Con platillos desde $25 pesos, Diana Caballero impulsa alimentación digna en Queréndaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 16:46:52
Queréndaro, Michoacán, a 26 de febrero de 2026.- En cumplimiento a uno de los compromisos asumidos con la ciudadanía, la presidenta municipal de Queréndaro, Diana Caballero Romero, encabezó la apertura del Comedor Comunitario en las instalaciones del Sistema DIF Municipal, un espacio creado para brindar apoyo directo a los sectores más vulnerables del municipio.

Este nuevo comedor, que inició operaciones el pasado 16 de febrero, tiene como objetivo garantizar el acceso a alimentos nutritivos, de calidad y a precios sumamente accesibles, beneficiando aproximadamente a 1,500 personas.

El servicio se ofrece de lunes a viernes en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en las instalaciones del DIF Municipal. Los platillos son elaborados bajo lineamientos nutricionales y avalados por el nutriólogo del DIF, asegurando una alimentación balanceada que contribuya al bienestar de las familias querendarenses.

El proyecto es resultado del trabajo coordinado entre el Sistema DIF Municipal, encabezado por su presidenta honorífica, Diana Romero Cambrón, y la Dirección de Obras Públicas y Urbanismo, quienes realizaron las adecuaciones necesarias para habilitar un espacio digno y funcional.

La administración municipal reafirma así su compromiso de impulsar acciones concretas que fortalezcan el tejido social y atiendan de manera sensible las necesidades de quienes más lo requieren, consolidando políticas públicas con rostro humano y sentido social.

Con la apertura del Comedor Comunitario, el Gobierno de Queréndaro da un paso firme hacia una mayor inclusión y bienestar para todas y todos.

