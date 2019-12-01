Con Parlamento Regional de Derechos Humanos se apuesta a una ley ciudadana: David Martínez Gowman

Zamora, Michoacán, a 26 de marzo del 2026.- El diputado local David Martínez Gowman participó este jueves en el Parlamento Regional organizado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en la ciudad de Zamora, donde destacó la importancia de construir leyes de la mano con la ciudadanía para garantizar la protección de los derechos fundamentales en el estado.

Durante el encuentro, encabezado por el Presidente de la CEDH, el Mtro. Josué Alfonso Mejía Pineda, Martínez Gowman celebró que, por primera vez en más de 30 años de historia del organismo, se genere un acercamiento de esta magnitud para recoger propuestas e inconformidades que se plasmarán en una nueva ley.

“Como legisladores, nuestra labor es hacer leyes que protejan los derechos humanos de todas las personas; estoy convencido de que para avanzar hacia una sociedad tranquila debemos garantizar la protección de los derechos fundamentales”, afirmó el representante del Distrito 06 de Zamora.

El legislador señaló que el trabajo conjunto entre las visitadurías de la Comisión, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo permitirá dar vida a una normativa que fortalezca la estructura del organismo. Entre los cambios más relevantes, destacó la implementación de nuevos procedimientos para atender quejas de manera más eficiente y, sobre todo, mejorar la atención a las víctimas y grupos vulnerables mediante una institución más sensible y cercana.

Finalmente, David Martínez Gowman reafirmó su compromiso de impulsar este proyecto en el Congreso del Estado. “La protección de los derechos humanos siempre será el eje central de mi agenda legislativa; defenderlos es hacer realidad la paz y la seguridad que tanto anhelamos”, concluyó.