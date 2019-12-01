Con obras, conectamos zonas poniente y sur de Morelia: Gladyz Butanda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 17:57:20

Morelia, Michoacán, 20 de octubre de 2025.- La conexión San Nicolás Obispo-Villas del Pedregal y la ampliación de la avenida Amalia Solórzano presentan un avance del 80 y 57 por ciento, por lo que muy pronto se convertirán en vialidades que conectarán a comunidades y tenencias del sur y poniente de Morelia que vivían relegadas, en términos de movilidad.

Esta información fue expuesta en conferencia de prensa por la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, quien, en presencia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, destacó que la conclusión de estas obras permitirá conectar tenencias de Morelia como Santa María, Jesús del Monte, San Miguel del Monte y Morelos.

“El Gobierno de Michoacán impulsa conexiones seguras, modernas y accesibles en el poniente y sur de Morelia, mejorando la calidad de vida de miles de personas que a diario se trasladan por estas zonas”, enfatizó.

En el caso específico de la ampliación de la avenida Amalia Solórzano, en la que se invirtieron 201 millones de pesos, precisó que la obra reducirá en un 61 por ciento los tiempos de traslado, en beneficio de 46 mil habitantes, 21 colonias y dos localidades.

La obra de San Nicolás Obispo, dijo, reducirá en un 48 por ciento los tiempos de traslado, beneficiando a 47 mil habitantes, 14 instituciones académicas y tres localidades.

Gladyz Butanda subrayó que las dos obras avanzan conforme a las proyecciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), de manera que la ampliación de la avenida Amalia Solórzano estará concluida para el mes de diciembre, y la conexión San Nicolás Obispo-Villas del Pedregal antes del 14 de noviembre.