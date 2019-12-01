Con obras, apoyos y programas sociales, Los Reyes avanza: Humberto Jiménez y convoca a su informe el próximo viernes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 20:49:35

Los Reyes, Michoacán, 11 de agosto de 2025.- Desde el parque en construcción de la colonia Guadalajarita, el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, recordó que el trabajo en equipo entre ciudadanía y gobierno es la base para lograr un municipio más fuerte, ordenado y con mejores oportunidades para todos.

“Cuando sumamos voluntades, los avances se multiplican. Esta obra que pronto disfrutarán las familias de Guadalajarita es muestra de que juntos podemos transformar Los Reyes”, expresó.

El alcalde invitó a la población a asistir al Primer Informe de Gobierno de la administración 2024–2027, que se llevará a cabo este 15 de agosto a las 18:00 horas en el Auditorio Municipal, donde se presentarán los resultados alcanzados en este primer año de trabajo.

Entre los principales logros de la administración, esta la salud y prevención y se han realizado jornadas de mastografías y detección oportuna, así como campañas permanentes de lucha contra el cáncer, acercando servicios médicos especializados a más familias.

También en materia de infraestructura y servicios se tienen grandes logros, así como la pavimentación de calles en diversas colonias, puentes, caminos, así como la ampliación y rehabilitación de la red de agua potable y alcantarillado, y modernización del alumbrado público.

De manera firme se ha brindado spoyo al campo, con programas de respaldo a los trabajadores del campo, impulsando la productividad y mejores condiciones para las familias que dependen de la agricultura.

Aunado a las acciones en materia de vivienda digna, con la entrega de materiales de construcción a familias, como parte del programa de vivienda, para que más personas puedan mejorar o ampliar sus hogares.

Asimismo se ha realizado la construcción y rehabilitación de parques, canchas y áreas recreativas para fortalecer el tejido social y ofrecer espacios seguros para niñas, niños y jóvenes. Así como impulsado las áreas deportivas y rehabilitado, realizando acciones históricas y dando un nuevo rostro al municipio de Los Reyes.

La administración municipal de Los Reyss que encabeza Humberto Jiménez impulsa también programas de apoyo a familias en situación vulnerable y acciones para mejorar la calidad de vida de los habitantes en comunidades y cabecera municipal.

“El 15 de agosto no solo daremos cuentas, también renovaremos el compromiso de seguir trabajando hombro a hombro por un Los Reyes más próspero y justo para todos”, señaló el alcalde.