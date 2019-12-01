Mueren dos sujetos tras persecución y balacera con la Policía en Apatzingán, Michoacán: Pistoleros se estrellan contra familia durante su huida

Mueren dos sujetos tras persecución y balacera con la Policía en Apatzingán, Michoacán: Pistoleros se estrellan contra familia durante su huida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 22:23:53
Apatzingán, Mich., a 11 de agosto de 2025.- Una serie de hechos violentos estremeció la noche de este lunes a la ciudad de Apatzingán, donde una persecución entre fuerzas de seguridad y presuntos delincuentes derivó en un accidente que dejó como saldo dos presuntos delincuentes muertos y varios integrantes de una familia heridos.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 19:30 horas elementos de la Sedena, Guardia Nacional y Guardia Civil intentaron interceptar a los ocupantes de un automóvil Jetta blanco, quienes fueron identificados como sospechosos. El conductor del auto particular aceleró la marcha y comenzó una persecución que se prolongó a a la carretera Apatzingán–Acahuato y continuó por diversas calles, hasta llegar a la colonia El Pedregal.

En el trayecto, el vehículo perseguido se impactó de frente contra una camioneta CR-V en la que viajaban dos adultos y tres menores de edad. El choque provocó lesiones a todos los ocupantes de la camioneta, quienes fueron atendidos por personal de Protección Civil y trasladados al hospital del ISSSTE. Su estado de salud no ha sido confirmado oficialmente.

Tras el accidente, los individuos armados abandonaron el lugar y escaparon en medio de una lluvia de disparos, dejando en el asiento trasero del Jetta el cuerpo sin vida de un joven, presuntamente menor de edad y otro sujeto cuya identidad se desconoce. Ambos serían miembros de la delincuencia.

La zona fue asegurada por la Policía Municipal mientras la Fiscalía Regional realizaba las diligencias correspondientes y ordenaba el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

Las autoridades continúan con las investigaciones para localizar a los responsables y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento y la muerte del menor.

