Resultan afectadas 6 mil hectáreas de frijol tras plaga de chapulín en Durango
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 22:45:21
Durango, Durango, a 11 de agosto de 2025.- El secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús López Morales, indico que en la entidad hay una plaga de Chapulín que ha afectado 6 mil hectáreas de frijol, en la comunidad La Soledad en el municipio de Canatlán, motivo por el cual, comenzará a combatir la plaga. 

Indicaron que la plaga del chapulín, ya se ha esparcido por distintos municipios de Durango.

Se dio a conocer la entrega de 350 dosis de insecticida Lucambda 70 CE, de parte del Comité de Sanidad Vegetal, que afirman, alcanzará para combatir la plaga de Chapulín en al menos 700 hectáreas. 

Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, estará repartiendo estas dosis gratuitamente, para la protección de cosechas agrícolas en los municipios afectados, ya que, indican que el insecticida es bastante caro para muchos productores, que no se pueden permitir el adquirirlo.

