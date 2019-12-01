Joven pierde la vida por una bala perdida en CDMX; otro hombre resultó herido en el ataque

Ciudad de México, a 11 de agosto de 2025.- Un ataque armado se registró en la colonia Pedregal de Santo Domingo, en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, que dejó el saldo de una mujer muerta por una bala perdida y un hombre herido.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), llegaron a las calles de Ocopan y Amatl tras recibir el reporte, y encontraron una mujer tirada sobre la banqueta con herida en la cabeza y a un hombre con herida en la cara.

Por lo que solicitaron apoyo de paramédicos, mismos que cuando arribaron al lugar, confirmaron que la mujer de 24 años de edad, ya no contaba con signos vitales y presentaba un impacto de bala en el cráneo.

Ante esto, la zona fue resguardada y se dio parte al Ministerio Público, para que acudieran a realizar los servicios periciales correspondientes.

El hombre, de 21 años de edad, fue llevado a un hospital para recibir atención médica, pero debido a que durante su revisión en el lugar del ataque, le fue localizada un arma de fuego corta abastecida con un cartucho útil, se encuentra bajo resguardo policial.

Por medio de un análisis de a las cámaras de videovigilancia, se encontró que el sujeto que fue localizado herido, estaba con otro hombre en el lugar y en un momento comenzaron a intercambiar balazos con los tripulantes de una motocicleta, además de que se percataron que la mujer que perdió la vida iba pasando por la zona, por lo que una bala perdida la alcanzo durante el cruce de fuego.

Asimismo, se informó que fue detenido el otro hombre de 20 años de edad, a quien se le encontró también un arma de fuego corta tipo subametralladora, mientras que se continúa la búsqueda de los otros hombres que iban en la motocicleta.