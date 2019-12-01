Fallece chofer de camión de carga que chocó contra autobús de jornaleros en Purépero, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 22:57:20

Purépero, Michoacán, a 11 de agosto de 2025.- Después del accidente que se registró en el que un camión de carga se impactó con un autobús de jornaleros en la carretera Carapan-La Piedad, trascendió que el conductor del primer vehículo falleció.

Los hechos se registraron la tarde de este lunes, a la altura del paraje conocido como “El Plano”.

En el percance, ambos camiones resultaron destrozados, además de que varias personas resultaron lesionadas tras el choque.

Ante la gravedad del accidente, al sitio acudieron varios paramédicos, tanto locales, como de otros municipios, para brindar auxilio.

Se confirmó que el chofer del camión de carga, quien perdió la vida, respondía al nombre de Juan S.

En el lugar se atendieron a 10 personas lesionadas quienes viajaban en al autobús de jornaleros, y solamente tres de ellos requirieron traslado a un nosocomio y fueron identificados como José Alberto P., de 53 años de edad; Ofelia R., de 53 años; y Patricia M., de 44 años.