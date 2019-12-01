Vinculan a proceso a los 3 presuntos implicados en el caso de Fernandito, menor que fue ultimado por una deuda en el Estado de México

Vinculan a proceso a los 3 presuntos implicados en el caso de Fernandito, menor que fue ultimado por una deuda en el Estado de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 18:56:51
Ciudad de México, a 11 de agosto de 2025.- Tras la segunda audiencia del caso, se informó que un juez del Estado de México, vinculó a proceso a los presuntos responsables del homicidio de Fernandito, identificados como Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”. 

Fuentes oficiales confirmaron que, los prestamistas eran conocidos de la familia, y que el menor fue secuestrado como garantía de la deuda de mil pesos que les debía su madre, ya que, al no poder saldar la deuda, sustrajeron a Fernandito de su domicilio en el Estado de México. 

Una de las imputadas, en la pasada audiencia, había señalado que el niño sufrió distintas caídas mientras lo tenía en su cuidado, indicando que fue llevado al hospital ya que tenía heridas en su cráneo, y que a pesar de esto, el niño no sobrevivió. En la audiencia del día de hoy, se dio a conocer el examen forense, que afirma que el menor murió por un traumatismo cráneo encefálico severo. 

Tras la audiencia de este día, se fijó la fecha para la siguiente, que será el 10 de noviembre del año en curso, esto para continuar el proceso en contra de los tres acusados que permanecerán en prisión preventiva, como medida cautelar.

