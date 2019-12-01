Con nueva pista y canchas, se beneficiará a 920 mil habitantes y deportistas en Morelia: Rogelio Zarazúa

Morelia, Michoacán, 10 de noviembre de 2026.- Con el propósito de brindar infraestructura de calidad y espacios dignos que impulsen el bienestar social, más de 920 mil habitantes y deportistas de Morelia se beneficiarán con la rehabilitación integral de los complejos deportivos Centro Deportivo “Ejército de la Revolución” y la Unidad Deportiva “Wenceslao Victoria Soto”.

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez, informó que estas acciones, con una inversión de más de 21.3 millones de pesos, atienden una de las demandas más sentidas de la comunidad deportiva, dotando a los atletas y a la ciudadanía de instalaciones modernas y seguras.

En el Centro Deportivo “Ejército de la Revolución”, que alberga el Estadio Venustiano Carranza, referente para el desarrollo de pruebas de velocidad y fondo en el atletismo michoacano, se llevará a cabo la sustitución total de la pista de tartán. Los trabajos contemplan una aplicación de 12 milímetros de espesor a lo largo de 6 mil metros cuadrados, incluyendo la delimitación precisa de carriles y el área de salida.

Asimismo, el funcionario estatal destacó que como parte de la estrategia para fortalecer la oferta deportiva del complejo, se construirán cuatro nuevas canchas de pádel, disciplina en tendencia a nivel nacional, y se dará atención integral a tres canchas de tenis.

Por otra parte, indicó que en la Unidad Deportiva “Wenceslao Victoria Soto”, ubicada en la zona norte de la capital michoacana, los trabajos se enfocan en el reemplazo de la techumbre con membrana europea con garantía de 10 años, labores de mantenimiento en estructuras y aplicación de pintura, así como la instalación de luminarias tipo High Bay para las canchas de básquetbol, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y comodidad para las y los usuarios.