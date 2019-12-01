Con modernización, acaba rezago científico en el Planetario de Morelia: Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán, 30 de agosto de 2025.- La modernización del Planetario de Morelia “Lic. Francisco Rivera” permitirá diversificar su oferta educativa y recreativa, y consolidarlo como un espacio innovador y de referencia en divulgación científica y cultura para las familias michoacanas, remarcó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

Al formalizar el arranque de la obra de modernización, en compañía del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, Butanda Macías explicó que “la remodelación responde a una pérdida del 30 por ciento en la capacidad de funcionamiento del sistema de proyección optomecánico, derivada del desgaste de sus componentes y de su obsolescencia tecnológica”.

Esta pérdida, dijo, continuará incrementándose con el tiempo, lo que hace necesario migrar a un sistema digital que garantice la continuidad operativa, mejore la calidad de proyección y amplíe las posibilidades educativas y científicas del recinto.

“Hablamos de modernización, porque esta palabra por sí sola va unificada con la tecnología y la ciencia y hoy, así como hace 50 años, el planetario requiere volverse a situar en el lugar que le corresponde como un recinto vanguardista que cumpla las expectativas de esta época”.

Con la remodelación, precisó, se renovará el sistema de proyección del recinto por tecnología de última generación; contará con videomapping que hará del planetario un experiencia auténticamente espacial, además de que se contempla la instalación de un telescopio astronómico profesional, catalogado como la joya de la corona de este proyecto.

Asimismo, subrayó que el planetario contará con siete salas temáticas y un espacio de bienvenida, diseñados para explicar de manera clara, atractiva y participativa el origen del universo y los principales fenómenos astronómicos que lo conforman. Una de estas será dedicada a la trayectoria del astronauta michoacano, José Hernández.

“Hoy es un día en el que reafirmamos el compromiso que el Gobierno del Estado tiene con la educación, la comunidad científica y la sociedad michoacana, pues estamos arrancando con las obras de modernización que le harán justicia a un recinto que ha cumplido por medio siglo con la promoción de la astronomía e inspirando a sus miles de visitantes el interés por la ciencia, la cultura y la tecnología”, concluyó.