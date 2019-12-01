Con más y mejores obras le estamos cumpliendo a la ciudadanía de Hidalgo, Michoacán: Jeovana Alcántar

Ciudad Hidalgo, Michoacán., a 23 de marzo de 2026.- Con más y mejores obras le estamos cumpliendo a la ciudadanía, lo anterior lo expresó la presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, quien acompañada de la directora de Obras Públicas y el Jefe de Tenencia de Puente de Tierra, Abel Montes de Oca Sandoval, dio el banderazo de arranque a los trabajos de pavimentación asfáltica del camino de acceso a la Tenencia de Puente de Tierra que vendrá a beneficiar a todos los habitantes del lugar y comunidades vecinas que podrán transitar con mayor comodidad y seguridad.

La alcaldesa manifestó estar muy contenta de poder estar arrancando esta obra tan importante para los habitantes de la Tenencia de Puente de Tierra, una de las más importantes de este 2026, que se había solicitando con anterioridad y hoy es una realidad; reconoció la participación ciudadana y esa disposición que han mostrado para que esta obra se lleve a cabo, dijo estar convencida de que cuando se camina de manera conjunta con voluntad, con deseo de avance, de progreso y de justicia, es cuando se logran cambios significativos en el desarrollo de nuestro municipio.

Compartió que en lo que va de esta administración, se han entregado ya más de 230 obras concluidas como caminos de acceso, pavimentaciones, drenajes sanitarios, drenajes pluviales, conducción de agua potable en diferentes comunidades y colonias, aulas, techumbres, bardas perimetrales, modulo de baños en instituciones educativas, y expresó que aún hay mucho por hacer, pero estamos avanzando Juntas y Juntos.

Manifestó que anteriormente se vivía un abandono terrible, pero hoy se está cambiando la forma de hacer gobierno, escuchando a todos los sectores, entregando resultados; agregó que con la suma de esfuerzos se están realizando más obras así como acciones entre las que destacan traslados médicos, apoyos con medicamento, apoyos a mujeres, niños y niñas con cáncer, apoyos con sillas de ruedas, bastones, andaderas, despensas a través del DIF, créditos a pequeños empresarios que permiten mejor calidad de vida de los habitantes de Hidalgo, reitero el compromiso de seguir trabajando sin distingos para lograr el cambio.

La obra consiste en la construcción del pavimento asfáltico del camino de acceso a la Tenencia de Puente de Tierra, donde se emplearán 441 metros cúbicos de carpeta asfáltica mezcla en caliente con una longitud de 1,260 metros con un ancho de 7 metros, 1,260 metros de cunetas de concreto simple FC=150kg/cm2 con un ancho de 0.90 m por 0.08 centímetros de espesor.