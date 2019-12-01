Con más de 105 mil registros, aumenta el interés de estudiantes de bachillerato y universidad en obtener internet gratuito: Luis Navarro

Morelia, Michoacán, 8 de marzo de 2026.- Más de 105 mil estudiantes de preparatorias, universidades y tecnológicos públicos del estado se han registrado en el programa Data, con el que obtendrán 4 GB de internet gratuito de manera mensual para impulsar su aprendizaje, anunció el tesorero estatal, Luis Navarro.

Señaló que el registro aún puede realizarse a través de la plataforma https://data.michoacan.gob.mx/, solo con anotar la Clave Única de Registro de Población (CURP) y la matrícula escolar, y destacó que el plazo concluirá esta noche a las 23:59 horas.

Una vez que se accede a la plataforma, es necesario llenar la solicitud con información básica, en un proceso ágil, confiable y transparente. En el caso de las y los aspirantes de preparatorias que sean menores de edad, se deberá contar con la autorización de sus padres, madres o tutores.

El funcionario aclaró que se trata de un procedimiento que resguarda y protege los datos de la comunidad estudiantil.

Finalmente, el secretario de Finanzas recordó que se trata de un programa sin precedentes a nivel nacional. Señaló que, por instrucciones del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, los chips con 4 GB de datos de internet gratuito se entregarán del 17 al 27 de marzo a estudiantes de todo el estado que se hayan registrado correctamente.