Con los Estados Unidos debe haber colaboración, pero nunca subordinación: Gisela Sánchez Díaz de León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Febrero de 2026 a las 16:29:27

Querétaro, Querétaro, a 1 de febrero de 2026.- La tarde de este domingo se realizó la asamblea informativa con motivo de las Jornadas en Defensa de la Soberanía Nacional organizada por el partido Morena, en las inmediaciones de La Alameda Hidalgo, en el centro histórico para reiterar el llamado a la ciudadanía de la entidad a mantener la unidad en torno a la amenaza de una eventual intervención estadounidense en el país.

Poco a poco, la gente se fue congregando en el punto convocado, ahí se observó la presencia de diputados local, entre quienes destacan Andrea Tovar y Sully Mauricios Sixto, así como a Santiago Nieto Castillo, director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

La dirigente estatal de Morena, Gisela Sánchez Díaz de León hizo hincapié en que con los Estados Unidos debe haber colaboración pero nunca subordinación.

Durante su intervención subrayó: "Colaboración sí, pero nunca intervención, tenemos mucha Presidenta y mucho pueblo... Desde aquí le mandamos decir a nuestra Presidenta que no está sola, ¡No está sola! ¡No está sola! ¡Que viva Claudia Sheinbaum Pardo!".

Recordó que el objetivo principal de esta asamblea es informar, convocar y reunir a la ciudadanía potosina en un espacio pacífico y abierto, donde se reafirme que la soberanía nacional se defiende con unidad, conciencia social y la participación organizada del pueblo.

La dirigente estatal subrayó que Morena refrenda su respaldo pleno y absoluto a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha demostrado con hechos su compromiso irrenunciable con la defensa de la soberanía nacional, la protección de los intereses del pueblo y la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación.

Enfatizó que México cuenta hoy con una presidenta firme, con autoridad moral, comprometida con la justicia social, la paz y la dignidad de la nación.

Informó que esta jornada no solo tendrá un mensaje político y social, sino que también está concebida como un espacio de identidad, encuentro y orgullo por las raíces potosinas, donde la cultura será un eje central de expresión y participación.