Con lonas con mensajes contra militares, crimen organizado busca infundir miedo en la sociedad: Bedolla

Con lonas con mensajes contra militares, crimen organizado busca infundir miedo en la sociedad: Bedolla
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 10:09:17
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 25 de agosto del 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que a través de la imposición de lonas, el crimen organizado busca generar miedo o pánico en la sociedad, esto luego de que se colocaron narcomantas en la ciudad de Morelia en las primeras horas del día.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal consideró que este tipo de actos son parte de una estrategia de comunicación de los grupos delincuenciales, pues es una forma de hacer que se hable de ellos.

Asimismo, explicó que podría ser una táctica de las células delincuenciales, pues este día se desarrolla la conferencia de prensa semanal del mandatario, de esa manera, se le preguntaría al respecto del tema y se habla más del tema.

Ramírez Bedolla detalló que ha solicitado información al C5i al respecto de este acto delictivo, por lo pronto, dijo, se ha identificado el vehículo del que descendieron los presuntos delincuentes que habrían colocado las narcomantas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan cuerpo sin vida en la comunidad Sauz Villaseñor de Celaya, Guanajuato
Liberan a 46 policías detenidos por privación de la libertad en Chiapas; solo quedan 2 bajo investigación
Localizan a joven sin vida dentro de un canal en Querétaro capital
En Charo, Michoacán, aseguran 540 dosis de estupefaciente y detienen a una persona
Más información de la categoria
Abandonan otro bebé en la Ciudad de México, ahora en el Metro; es el segundo en menos de 24 horas
Recuperan 15 cuerpos con marcas de violencia en fosa clandestina de panteón de Tlaquepaque
Ismael Zambada se declara culpable en corte de Nueva York; se espera cante nombres de políticos mexicanos ligados a la delincuencia
Operativos en el norte del país dejan armas, estupefacientes y dinero incautados; hubo varios detenidos
Comentarios