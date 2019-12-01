Con lonas con mensajes contra militares, crimen organizado busca infundir miedo en la sociedad: Bedolla

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 10:09:17

Morelia, Michoacán, a 25 de agosto del 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que a través de la imposición de lonas, el crimen organizado busca generar miedo o pánico en la sociedad, esto luego de que se colocaron narcomantas en la ciudad de Morelia en las primeras horas del día.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal consideró que este tipo de actos son parte de una estrategia de comunicación de los grupos delincuenciales, pues es una forma de hacer que se hable de ellos.

Asimismo, explicó que podría ser una táctica de las células delincuenciales, pues este día se desarrolla la conferencia de prensa semanal del mandatario, de esa manera, se le preguntaría al respecto del tema y se habla más del tema.

Ramírez Bedolla detalló que ha solicitado información al C5i al respecto de este acto delictivo, por lo pronto, dijo, se ha identificado el vehículo del que descendieron los presuntos delincuentes que habrían colocado las narcomantas.