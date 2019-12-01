Con las Buenas Acciones crece nuestra ciudad: Brissa Arroyo 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 17:17:27

Morelia, Michoacán, 02 de Octubre de 2026.- Para dar seguimiento a la agenda social y de bienestar, la Diputada local Brissa Arroyo Martínez, visitó la colonia Unión Ejidal Isaac Arriaga donde entregó diversos productos para el hogar a precios subsidiados.

Brissa Arroyo explicó que el programa Ayudando en Serio se creó con el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones sociales de las familias pero sin afectar su economía.

"Sabemos que en cada familia siempre hay necesidad de algunos productos del hogar y a veces se les dificulta acceder, por eso con esta visión social se implementó un programa con precios subsidiados", expresó.

Asimismo, Brissa Arroyo hizo una donación de sillas en la Colonia Unión Ejidal Isaac Arriaga, para que sus vecinas y vecinos tengan un espacio digno en donde puedan desarrollar sus actividades recreativas y de capacitación.

La Diputada de la Ciudadanía, recordó que las Buenas Acciones llegan a las colonias y tenencias de Morelia a través del programa Ayudando en Serio y la Red de Apoyo con Brissa Arroyo, por lo que puso a disposición de los colonos las diferentes capacitaciones y cursos que se imparten orientados a la reconstrucción del tejido social y la autonomía económica de las mujeres.