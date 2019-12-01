Con la llegada de Ernestina Godoy a la FGR, se fortalece la confianza en la procuración de justicia: Araceli Saucedo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 20:46:16
Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2025.- La senadora de la República por Michoacán, Araceli Saucedo Reyes, manifestó su respaldo y confianza tras la designación de Ernestina Godoy Ramos como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), destacando que este nombramiento representa un momento de gran relevancia institucional para el país.

En ese sentido, subrayó que la trayectoria, profesionalismo y experiencia de Ernestina Godoy serán fundamentales para fortalecer el papel de la FGR en la defensa del Estado de Derecho, así como en la consolidación de una procuración de justicia más eficiente, transparente y cercana a la ciudadanía. “Estoy segura de que su capacidad dará rumbo y firmeza a una institución clave para la vida democrática y la justicia”.

Asimismo, la legisladora michoacana enfatizó que la llegada de una mujer a encabezar la Fiscalía General constituye un avance significativo en materia de representación y paridad, abriendo paso a visiones más sensibles, integrales y con perspectiva de género dentro del sistema de justicia. “Hoy se renueva la confianza de millones de mexicanas y mexicanos en la construcción de una justicia verdaderamente equitativa”.

La senadora destacó que el fortalecimiento de la FGR es indispensable para garantizar investigaciones rigurosas, procesos apegados a la legalidad y resultados que respondan a las exigencias sociales en materia de seguridad y justicia, ya que el país necesita instituciones sólidas y dirigidas con liderazgo firme para enfrentar los retos actuales.

Araceli Saucedo Reyes reiteró que, desde el Senado de la República, continuará impulsando y respaldado las propuestas que impulsen y aporten a una agenda que promueva la autonomía de las instituciones encargadas de la procuración de justicia, y que permita mejorar los mecanismos de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para combatir la impunidad.

