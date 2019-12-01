Con la fuerza pública, se cancelaran eventos patrios que hagan apología del delito: Bedolla

Morelia, Michoacán, a 03 de septiembre del 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que se actuará con el uso de la fuerza pública en cualquier evento que haga apología del delito para suspenderlo, pues el código penal prohíbe cualquier expresión que enaltezca el crimen, como son los corridos tumbados o corridos bélicos, esto en el marco de las fiestas patrias.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal enfatizó que no se trata solamente de eventos públicos como los organizados por parte de los ayuntamientos en la conmemoración del Grito de Independencia, sino también los eventos privados serán cancelados, por ejemplo, conciertos, pues los eventos privados también son sujetos a la ley, dijo.

Detalló que ha dialogado con la presidenta municipal de Apatzingán para suspender un evento que se llevaría a cabo en esa ciudad con un grupo que hace apología del delito.

Ramírez Bedolla expuso que instruyó al secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, para notificar por oficio que este tipo de eventos están prohibidos en el territorio estatal, pues no se permitirá que se glorifique al crimen organizado a través de expresión alguna.

Agregó, este día habrá una reunión de las diversas áreas de seguridad para determinar cuáles son las acciones a seguir para el desarrollo de las Fiestas Patrias.