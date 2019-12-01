Con la finalidad de ofrecer servicios públicos accesibles y con enfoque incluyente, personal de la FGE de Michoacán realiza una visita al CRIT

Morelia, Michoacán, a 27 de febrero de 2026.- Con la finalidad de reforzar una atención más humana e incluyente dentro del servicio público, la Fiscalía General del Estado de Michoacán llevó a cabo una visita institucional al Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón de Michoacán (CRIT). Esta actividad buscó sensibilizar al personal en materia de respeto, inclusión y trato digno hacia las personas con discapacidad.

En el recorrido participaron funcionarias y funcionarios de las áreas de Violencia Familiar, Vinculación, así como del Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera, quienes tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano la operación del CRIT, sus modelos de atención, las áreas terapéuticas y los servicios integrales dirigidos a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, además del acompañamiento que se brinda a sus familias.

Durante la jornada, el personal asistente formó parte de diversas dinámicas guiadas por especialistas del Centro, lo que permitió identificar los desafíos cotidianos a los que se enfrentan las personas con discapacidad. Estas actividades contribuyeron a fortalecer la empatía, la comprensión y el compromiso institucional, además de generar una reflexión sobre la importancia de ofrecer servicios públicos accesibles y con enfoque incluyente.

Con este tipo de iniciativas, la Fiscalía estatal ratifica su compromiso con la defensa de los derechos humanos y con la formación continua de su personal, encaminada a ofrecer una atención más sensible, especializada e integral a los sectores en condición de vulnerabilidad en Michoacán.