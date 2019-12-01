Con la Corte Municipal, el Gobierno de Morelia combate la corrupción: Alfonso Martínez”

Morelia, Michoacán; 04 de febrero de 2026.- El Consejo Municipal de Seguridad Pública de Morelia realizó su Segunda Sesión Ordinaria, donde se presentaron informes de los avances en materia de seguridad pública y acerca del funcionamiento de la Corte Municipal.

Durante la Sesión, el Presidente Alfonso Martínez Alcázar, se mostró entusiasmado con el tema de la Corte Municipal, al subrayar que es una innovación en los juzgados cívicos, los cuales nacen en el 2015, en la capital michoacana, y hoy soy replicados a nivel nacional. Resaltó que estos juzgados cumplen con el objetivo de darle a la ciudadanía un proceso transparente y justo, al tener una oportunidad de defensa; mientras que, al mismo tiempo, nos reeducan como sociedad.

“Esta corte municipal es un salto gigante a la eliminación de la corrupción, porque entonces el ciudadano puede estar ante un juez con la autoridad sancionadora y puede argumentar. Es decir, el ciudadano se va a poder defender ante la autoridad y eso verdaderamente es un avance muy importante, en poder englobar todo en una gran corte municipal y dar un paso enorme a la disminución de la corrupción”, dijo Alfonso Martínez.

Afirmó estar convencido de que, si se pone toda la atención, el cuidado, y se avanza de acuerdo con lo planteado, podrá ser también algo que se puede replicar a nivel nacional y que puede ser el principio del orden del país desde lo municipal.

En el tema de seguridad, Martínez Alcázar subrayó que la Policía de Morelia hace su mejor esfuerzo, y que en materia de seguridad, todo recae en el municipio: “Con este esfuerzo concentrado, la ciudad ha logrado pasar de 42 homicidios mensuales que nos entregaron en el 2021, ya bajando los 10 mensuales que tuvimos un noviembre con 3, un diciembre con 7, y que eso va avanzando, y así todos los demás delitos; pero mientras no exista un apoyo por parte de la federación para fortalecer las policías, al menos de los municipios medianos y grandes, pues el esfuerzo va a ser mucho más complicado”, expresó el Alcalde.

Durante la presentación del reporte en el rubro de Seguridad Pública, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia, Pablo Alarcón Olmedo, mostró ante los integrantes del Consejo los resultados obtenidos durante el año 2025.

Sobre el funcionamiento de la Corte Municipal, el Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, recordó los juzgados cívicos se encuentran en la transición a convertirse en una corte municipal, y se prevé que a partir de abril ya estará todo listo desde el punto de vista legal, con toda reglamentación suficiente para poderlo hacer.