Con la Cabalgata Morelos 2026, reafirmamos nuestro compromiso de preservar la riqueza cultural del pueblo michoacano: Octavio Ocampo

Huetamo, Mich., miércoles 28 de octubre 2026.- Tras reconocer que la Cabalgata Morelos 2026 reafirma la vigencia del legado histórico de Don José María Morelos y Pavón, el promotor para recuperar la Grandeza de Michoacán, Octavio Ocampo, enfatizó en la importancia de que sus ideales de libertad, justicia, equidad y soberanía, sigan siendo inspiración para las y los michoacanos, además de reconocerla como una oportunidad para honrar las raíces históricas de la entidad.

Así lo expuso luego de participar en este evento celebrado en el municipio de Huetamo y durante el cual, coincidió al señalar que esta celebración es una de las manifestaciones de civismo, cultura y memoria histórica que deben mantenerse vigentes, pues fortalecen los valores sociales que contribuyen a construir un mejor futuro para las nuevas generaciones.

"La celebración de la 32ava. Cabalgata Morelos, no es únicamente la realización de un trayecto ecuestre a través de la geografía michoacana; es una de las manifestaciones de cultura y memoria histórica más profundas de Michoacán, pues esta peregrinación a caballo, revive los pasos del "Siervo de la Nación", rememorando la gesta insurgente que trazó el rumbo hacia un México Independiente, con libertad y justicia social", argumentó.

Octavio Ocampo refirió que esta Cabalgata Morelos 2026, ayuda a fortalecer la identidad y la cohesión cultural de esta región del estado, pues a lo largo de su recorrido por los municipios de Indaparapeo, Charo, Morelia, Acuitzio, Madero, Nocupétaro y Huetamo, las personas se unen para honrar y mantener viva la historia del estado, reafirmando el mensaje de unidad, orgullo y compromiso con la historia y la grandeza de Michoacán.

Por último, el promotor para recuperar la Grandeza de Michoacán, aseguró que este tipo de expresiones culturales, deben mantenerse vigentes en todos los rincones del estado, pues lo más importante de éstas se encuentra en la participación de hombres, mujeres, jóvenes y adultos mayores que firmes a sus monturas, reafirman su compromiso de preservar para las nuevas generaciones, la historia de Morelos y la riqueza cultural del pueblo michoacano.