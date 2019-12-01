Con Juan Carlos Barragán, Morena arrasa en Morelia rumbo al 2027: Áltica Research

Con Juan Carlos Barragán, Morena arrasa en Morelia rumbo al 2027: Áltica Research
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 10:03:50
Morelia, Michoacán, a 22 de octubre de 2025.- De acuerdo con la más reciente encuesta de Áltica Research, Morena se consolida como la fuerza política favorita en Morelia rumbo a las elecciones de 2027, al obtener 37 por ciento de intención de voto, siendo el diputado Juan Carlos Barragán Vélez el perfil más competitivo para encabezar la candidatura del movimiento.

El estudio, levantado con más de 800 entrevistas telefónicas entre habitantes de la capital michoacana, posiciona a Barragán como el liderazgo con mayor respaldo social dentro de Morena, y como uno de los aspirantes mejor evaluados para la alcaldía de Morelia. 

Los resultados confirman lo que se expresa en las colonias y comunidades, la gente quiere que la transformación llegue también a Morelia.

La encuesta también evidencia que, pese a los esfuerzos del gobierno panista por posicionarse, la ciudadanía mantiene su confianza en Morena y sus representantes, reconociendo el trabajo cercano, social y constante del diputado moreliano.

Con estos resultados, Juan Carlos Barragán se consolida como el principal referente de la transformación en la capital, respaldado por los años de trabajo territorial más la suma del trabajo legislativo que ha impulsado desde el Congreso del Estado y las colonias de Morelia.

