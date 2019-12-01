Con inversión 100% estatal, entrega Bedolla renovado el Boulevard Industrial en Uruapan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2026 a las 13:17:56

Uruapan, Michoacán, 3 de octubre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabezó la inauguración del Boulevard Industrial, una de las vialidades más estratégicas del municipio de Uruapan, la cual fue renovada integralmente mediante una inversión estatal de 50 millones de pesos.

La obra contempló la modernización de 940 metros lineales de vialidad con concreto hidráulico, la construcción de más de 3 mil 500 metros cuadrados de banquetas y mil 270 metros cuadrados de ciclovía, garantizando un tránsito seguro e incluyente para peatones, ciclistas y automovilistas.

“Esta avenida es muy importante y nos habíamos quedado muy rezagados porque no tenían ni banquetas. Es un punto de mucho tránsito, pero también de personas que van a la plaza comercial, a la unidad deportiva, las preparatorias y al campus de la Universidad Michoacana”, destacó el mandatario estatal.

Ramírez Bedolla enfatizó que esta entrega forma parte de un programa histórico de infraestructura sin precedentes en los últimos 50 años, mediante el cual se han ejecutado más de 4 mil 200 obras públicas en la entidad, lo que equivale a un promedio de dos obras diarias durante sus cinco años de gestión.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, María Elena Huerta Moctezuma, detalló que la intervención responde a una demanda ciudadana rezagada durante décadas. Precisó que el proyecto incorpora mil 283 metros de guía podotáctil, 11 cruces seguros, paraderos de transporte público y una nueva infraestructura pluvial para evitar inundaciones en la zona.

Huerta Moctezuma subrayó que el Gobierno de Michoacán suma alrededor de 150 acciones de infraestructura en Uruapan, con un monto histórico de 6 mil millones de pesos. Entre las obras destacan la construcción del teleférico, el puente de “La Hielera” Carlos Manzo, la planta de tratamiento de aguas residuales San Antonio y la rehabilitación general de diversas vialidades.



Asistieron al evento, Alfonso Martínez Margain, empresario y fundador de Industrias Marves; Guadalupe Araceli Mendoza, diputada federal; Hilda Flor del Campo Maldonado, síndica municipal; David Martínez Gómez Tagle, presidente de la asociación de Industriales del Estado de Michoacán; Joaquín Fernando Barragán Calvillo, empresario, así como autoridades estatales, y municipales.