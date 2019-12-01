Con iniciativa, buscan impedir que funcionarios públicos de Querétaro sigan en el cargo si son deudores alimentarios

Querétaro, Querétaro, a 30 de enero de 2026.- La diputada local Leonor Mejía Barraza informó que la Comisión de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes está por dictaminar una iniciativa que busca impedir que funcionarios públicos en Querétaro puedan ocupar o mantenerse en un cargo si son deudores alimentarios.

La legisladora recordó que la propuesta fue presentada en noviembre y tiene como objetivo garantizar que quienes aspiren a un puesto público estén al corriente con sus obligaciones familiares. “No buscamos perseguir a nadie, lo que queremos es que se pongan al corriente”.

Actualmente, se tienen registrados alrededor de 117 deudores alimentarios en el padrón nacional. Mejía explicó que, en caso de reincidencia, los funcionarios deberán ser retirados de su cargo. La medida se aplicaría tanto en el ámbito estatal como municipal, en coordinación con la Oficialía Mayor.

La diputada destacó que esta iniciativa coincide con la postura del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Braulio Guerra, quien ha señalado que en el Poder Judicial no se permitirá que trabajadores con esta condición permanezcan en funciones.

Además, Mejía adelantó que se trabaja en una propuesta para homologar la medida a nivel federal, de manera que también tenga impacto en trámites como licencias de conducir y pasaportes. En este esfuerzo se contempla la participación del senador Agustín Dorantes, con quien se busca presentar la iniciativa en conjunto.

Señaló que se organizará un foro y mesas de discusión para analizar el tema con perspectiva de derechos humanos y lograr que todos los diputados se sumen a la propuesta.