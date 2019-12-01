Con infraestructura moderna y funcional, administración de Yarabí Ávila construye espacios dignos para el estudiantado

Morelia, Michoacán, a 18 de octubre de 2025.- Con infraestructura moderna y funcional, la administración de la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, avanza en la construcción de espacios dignos para el alumnado.

Actualmente se encuentra en proceso la edificación de un edificio en la Escuela de Estudios Superiores Interdisciplinarios (EESI), así como aulas-talleres en la Facultad Popular de Bellas Artes (FPBA), obras que beneficiarán a más de tres mil 500 estudiantes y personal docente.

La coordinadora de Planeación, Infraestructura y Fortalecimiento Universitario de la UMSNH, Cindy Lara Gómez, indicó que bajo la visión de la rectora Yarabí Ávila González, estas obras responden a un modelo de planeación estratégica que busca vincular la infraestructura con el fortalecimiento de las actividades sustantivas de la institución como es la docencia, la investigación, la difusión de la cultura y la extensión universitaria.

En este sentido, comentó que está en construcción un edificio en la Escuela de Estudios Superiores Interdisciplinarios, el cual contempla la edificación de aulas, sanitarios, circulaciones horizontales y verticales y área administrativa, en una extensión de 576.08 metros cuadrados, con una inversión de alrededor de 12 millones 100 mil pesos gestionados a través Programa de Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), los cuales son ejecutados por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado encabezado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En total se verán beneficiados dos mil 600 estudiantes y docentes de diversas carreras entre ellas, las Ingenierías en Innovación Tecnológica de Materiales y en Energía y Sustentabilidad, así como las licenciaturas en Biotecnología, en Seguridad Pública y Ciencias Forenses y Actuaria y Ciencia de Datos, por mencionar algunas.

En tanto, se está construyendo la ampliación del tercer nivel del edificio de la Facultad Popular de Bellas Artes, que albergará aulas-talleres de dibujo y pintura, laboratorio cómputo, plaza de acceso, arbolado y alumbrado, con una inversión de poco más de ocho millones 200 mil pesos del FAM, impactando a 970 estudiantes y personal académico.