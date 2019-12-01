Con honestidad y trabajo, Michoacán avanza con el gobierno de Claudia Sheinbaum: Reyes Galindo

Morelia, Mich., 26 de septiembre de 2026.-"Durante estos dos primeros años de gobierno de nuestra primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el país y Michoacán han avanzado de manera significativa en su desarrollo económico y social, esto ha sido gracias al trabajo honesto y enfocado a los sectores más vulnerables", expresó Reyes Galindo Pedraza, coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán.

Tras la visita de la presidenta de la República a la capital michoacana, el líder de la bancada del PT, destacó que el Gobierno Federal ha puesto especial atención a esta entidad y ello se ha visto reflejado con la inversión histórica de 57 mil millones de pesos para Michoacán con la que se han atendido las necesidades más álgidas de la población.

"Los programas sociales, son la prueba de fehaciente de para nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, la prioridad son las personas con mayor vulnerabilidad en este Segundo Piso de la Cuarta Transformación y darle continuidad a ese lema, es darle continuidad al cambio verdadero en materia de justicia social", acotó el congresista.

En el caso del Distrito 22, Reyes Galindo recordó que la Presidenta de México, instruyó darle continuidad a la inversión en infraestructura carretera, con la modernización de los tramo Uruapan-Nueva Italia y Nueva Italia-Lázaro Cárdenas en la autopista Siglo XXI; además de que se creó la sede de la Universidad "Rosario Castellanos" en Múgica, incrementando la oferta educativa de nivel profesional en la región de Tierra Caliente.

"Hoy podemos decir que Michoacán está avanzando a paso firme, gracias a la ideología humanista que se ha aplicado en este gobierno de la 4T, el bienestar de las familias cada vez está más consolidado y por ello seguiremos caminando del lado de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y cerca de la gente", concluyó Reyes Galindo.