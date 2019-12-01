Con honestidad y compromiso con la igualdad, legislamos para construir una constitución humanista: Fabiola Alanís

Con honestidad y compromiso con la igualdad, legislamos para construir una constitución humanista: Fabiola Alanís
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 09:52:17
Morelia, Michoacán, a 03 de septiembre de 2025.- Como parte de su Primer Informe Legislativo, Fabiola Alanís Sámano, subrayó que en Michoacán se han dado avances sin precedentes en la agenda de género, colocando al estado a la vanguardia nacional en el reconocimiento y ampliación de derechos para las mujeres.

La líder de la bancada de Morena en el Congreso local recordó que se aprobó la despenalización de la interrupción del embarazo, para garantizar que las instituciones de salud atiendan este derecho de manera gratuita, profesional y segura.

También resaltó la ex comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres las reformas que endurecen las penas para feminicidas, el fortalecimiento de los servicios de atención a víctimas y la creación de medidas contra deudores alimentarios.

“Hoy las michoacanas tenemos más derechos y más respaldo legal que nunca. Hemos legislado para que ninguna mujer esté sola, para que vivamos libres y con igualdad. Es tiempo de mujeres y es tiempo de nuestros derechos”, expresó la ex funcionaria federal. 

La también presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Michoacán agregó que estas conquistas se lograron gracias a la suma de esfuerzos del movimiento transformador y al compromiso de diputadas y diputados progresistas. “Lo decimos fuerte y claro: el bienestar de nuestro pueblo sólo será posible si avanzamos todas juntas, sin dejar a nadie fuera y sin dejar a nadie atrás”, concluyó.

