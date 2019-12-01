Con honestidad y cercanía, Torres Piña recorre municipios y fortalece la unidad de la 4T en Michoacán

Morelia, Michoacán, 15 de julio de 2026.- Por tercera semana consecutiva y como lo ha hecho durante más de 20 años, Carlos Torres Piña recorrió distintas regiones de Michoacán para dialogar con el pueblo, reunirse con sectores productivos y sociales, encabezar asambleas informativas y fortalecer la defensa de la transformación y la soberanía nacional.

Las giras de cercanía comenzaron en Huandacareo, donde sostuvo un encuentro con representantes de balnearios, prestadores de servicios, comerciantes, transportistas, ejidatarios, cronistas, hoteleros, integrantes de la liga municipal de futbol y diversos sectores de la vida económica y social del municipio. Ahí escuchó sus planteamientos y destacó la importancia de construir una transformación cercana a las necesidades de cada región.

Posteriormente visitó Paracho, donde se reunió con artesanos, lauderos, comerciantes y habitantes de la Meseta Purépecha. Torres Piña reconoció el valor cultural y económico de la elaboración de guitarras, los talleres familiares y los conocimientos que han dado identidad nacional e internacional al municipio.

En Maravatío encabezó una rueda de prensa, recorrió el mercado y dialogó con productores, comerciantes, artesanos y representantes de distintos sectores. Durante sus encuentros señaló que la transformación debe mantenerse como una alianza con el pueblo y como un movimiento capaz de escuchar las particularidades económicas, sociales y productivas de cada municipio.

La gira continuó por Contepec y Tlalpujahua. En Contepec recorrió el centro del municipio, dialogó con comerciantes, productores y representantes culturales, mientras que en Tlalpujahua participó en una asamblea multitudinaria con habitantes de la región.

Durante el fin de semana, Torres Piña visitó Puruándiro y Angamacutiro, donde sostuvo reuniones con sectores y encabezó asambleas informativas. En el Bajío michoacano recordó los avances alcanzados durante los gobiernos de la transformación y llamó a no permitir el regreso del régimen de privilegios, desigualdad y abandono que durante décadas benefició a unos cuantos.

El recorrido cerró con dos asambleas en Morelia. En la Tenencia Morelos, Torres Piña destacó que las tenencias, comunidades y localidades rurales también forman parte de la transformación y deben ser escuchadas como espacios fundamentales para la vida social, cultural y comunitaria de los municipios.