Con hechos, no palabras: Humberto Jiménez rinde cuentas a las y los reyenses

Los Reyes, Michoacán a 15 de agosto del 2025.- En el primer año de la administración 2024–2027, el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, demostró con hechos que el cambio ya está en marcha, miles de familias hoy cuentan con calles pavimentadas, caminos rehabilitados, puentes construidos, agua potable en sus hogares, espacios públicos dignos, apoyos sociales y programas de atención directa que transforman la vida de la gente.

En el auditorio municipal ciudadanas y ciudadanos, integrantes del Cabildo, autoridades estatales y municipales, líderes de las comunidades, comisarios ejidales y acompañado de su familia, el alcalde rindió su Primer Informe de Gobierno, un ejercicio de rendición de cuentas donde se presentaron resultados concretos y acciones contundentes que muestran que en Los Reyes sí se está trabajando.

El evento contó con la presencia de ex presidentes municipales, alcaldes de la región, legisladores, representantes del sector educativo y comunitario, así como autoridades estatales y federales, quienes dieron testimonio del esfuerzo realizado en estos meses de gobierno.

En representación del Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la titular de la Secretaría del Bienestar (Sedebi), Andrea Janet Serna Hernández, reconoció el trabajo de Humberto Jiménez Solís y de su administración, subrayando que desde el Gobierno del Estado se respalda a los municipios, y que en Los Reyes la población cuenta con aliados para seguir avanzando en el desarrollo y el bienestar social.

Humberto Jiménez Solís destacó que durante este primer año se realizaron acciones históricas en todos los rubros, con la rehabilitación integral de calles y caminos rurales, pavimentaciones con drenaje sanitario, construcción de puentes largamente demandados, sustitución de redes de agua potable y alcantarillado, perforación de pozos profundos para garantizar el suministro a comunidades, modernización del alumbrado público con nuevas luminarias y un programa de bacheo que devolvió seguridad a la movilidad urbana y rural.

Con el programa Martes de Corazón, miles de personas fueron atendidas de manera directa; a través del DIF Municipal, más de 8 mil familias vulnerables recibieron apoyos y además se entregaron más de 22 mil despensas. También se rehabilitaron canchas deportivas, se mejoraron espacios culturales, se modernizó el Auditorio Municipal y se impulsaron actividades para fortalecer la convivencia y la identidad de Los Reyes.

En materia de salud y protección civil, se llevaron a cabo más de mil acciones en beneficio de 13 mil personas, campañas de prevención contra el zika, dengue y chikungunya, además de brigadas de limpieza y desazolve de canales. Se emprendieron acciones ambientales de reforestación y prevención de incendios forestales, que por años fueron una preocupación constante.

El alcalde resaltó también el apoyo a migrantes y sus familias, mediante esquemas de acompañamiento y programas que permiten mantener el vínculo con sus seres queridos y generar mejores oportunidades a quienes han decidido regresar. Asimismo, subrayó el compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el cuidado de los recursos naturales.

“Este es un gobierno que cumple y que trabaja con hechos visibles. Somos un gobierno cercano a la gente, que responde con resultados y que seguirá avanzando porque Los Reyes merece bienestar, desarrollo y oportunidades para todas y todos”, afirmó Humberto Jiménez Solís.

Finalmente, agradeció el respaldo del Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y reiteró que este gobierno 2024–2027 seguirá trabajando hombro con hombro con la ciudadanía y con todas las instituciones, porque la transformación de Los Reyes está en curso.