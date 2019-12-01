Con guitarra de Paracho recibe Bedolla a Carín León en el Morelos

Con guitarra de Paracho recibe Bedolla a Carín León en el Morelos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Agosto de 2025 a las 22:10:09
Morelia, Michoacán, 16 de agosto de 2025.- Previo al inicio del concierto de Carín León en el Festival Jalo x las Mujeres, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla regaló una guitarra artesanal elaborada en Paracho. 

Al recibir al pieza el artista señaló “Yo creo que es lo mejor que le pueden regalar a un músico”, quien tocó el instrumento y agradeció el obsequio por parte del mandatario estatal. 

Ramírez Bedolla destacó que Michoacán es un gran productor de guitarras, siendo reconocido en todo México y gran parte del mundo. 

Además, Carín León se mostró sorprendido cuando gobernador le mencionó que el Coloso de Quinceo se encontraba con un lleno total con casi 60 mil personas que lo esperaban para presenciar sus éxitos.

Noventa Grados
