Con gran participación, Morelos vivió sus tradiciones y fortalece su identidad cultural: Julio César Conejo Alejos

Villa Morelos, Michoacán, a 5 de noviembre de 2025.- Con gran participación ciudadana, el municipio de Morelos celebró las festividades de Día de Muertos con una serie de actividades culturales, artísticas y deportivas que dieron vida y color a la cabecera municipal de Villa Morelos y cada rincon, fortaleciendo la identidad y las tradiciones que distinguen a esta tierra.

Durante su mensaje, el presidente municipal Julio César Conejo Alejos resaltó la importancia de mantener vivas las costumbres que dan sentido a la comunidad y reiteró que para su administración es una prioridad la cultura, el arte y las tradiciones.

“Una de las formas más bonitas de honrar la memoria de nuestros seres queridos es, sin lugar a duda, el rescate y el fomento de nuestra cultura y nuestras tradiciones. En estas actividades los diversos sectores de la población se dieron cita para la elaboración de los altares, las ofrendas y los tapetes, y para participar en cada una de las actividades que se organizaron, todas se realizaron con éxito gracias a la participación de todas y todos .”

El edil reconoció el trabajo de la directora de la Casa de la Cultura, maestra en docencia y arte Tere Díaz, a quien calificó como una pionera en la promoción cultural de Morelos, destacando también el legado del maestro Walo, su padre, quien impulsó desde hace décadas las festividades y tradiciones que hoy colocan a Villa Morelos como un referente cultural en la región.

“Anteriormente, el municipio de Morelos no era conocido, y como siempre decimos, solo se mencionaba porque estaba pasando Huandacareo y antes de llegar a Puruándiro. Fue el maestro Walo quien nos dejó este legado cultural y artístico que hoy seguimos fortaleciendo con orgullo, ya qye fue quien inició con el rescate de estas tradiciones”, expresó Julio César Conejo Alejos.

El presidente municipal agradeció a las instituciones educativas, artistas locales, mujeres, hombres, niñas, niños, así como a toda la ciudadanía que participó activamente en la realización de los eventos, que se desarrollaron con gran éxito durante el fin de semana y los primeros días de la semana.

“Vengan a Villa Morelos, vengan al municipio de Morelos, conózcanlo. No porque nosotros lo digamos, pero como la Villa, no hay dos”, invitó el alcalde, al destacar que estas festividades se realizaron en un ambiente familiar, de convivencia y orgullo por la identidad morelense.

El Ayuntamiento de Morelos refrenda su compromiso con el rescate de la cultura, las tradiciones y los valores comunitarios, impulsando actividades que fortalezcan el tejido social y proyecten a Morelos como un municipio lleno de vida, arte y talento.

