Con gran éxito se celebran actividades por el Día de Reyes en Los Reyes

Los Reyes, Michoacán, a 6 de enero del 2026.– En un ambiente de alegría, convivencia familiar y sonrisas, el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, encabezó con gran éxito las actividades programadas para celebrar el Día de los Reyes Magos, donde niñas, niños y familias completas disfrutaron de una jornada llena de sorpresas, diversión y momentos inolvidables, acompañados simbólicamente por Melchor, Gaspar y Baltazar.

Como parte de las actividades, de 2 a 4 de la tarde, las niñas y niños del municipio disfrutaron de manera totalmente gratuita de los juegos mecánicos instalados en las instalaciones de la feria. En estas actividades estuvieron presentes el alcalde Humberto Jiménez Solís y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Evangelina Solís, quienes convivieron de manera cercana con las familias y compartieron la alegría de las y los pequeños.

Durante el evento, el presidente municipal destacó la importancia de convivir con la niñez del municipio. “A mí me gusta mucho compartir con nuestros niños porque ellos son la imagen más pura de la honestidad, del amor sincero y de la verdad. De ellos he recibido la energía para seguir adelante. Ellos son mi prioridad; mis niños siempre van a ser la prioridad para mí. Pensando en ellos trabajo todos los días para construir un mejor futuro juntos”.

Posteriormente, en el Auditorio Municipal fue sede de una función gratuita de lucha libre, donde niñas, niños y padres de familia -con alma de niños-disfrutaron de un espectáculo lleno de emoción, reforzando el espíritu de convivencia y unidad familiar.

En su mensaje, el alcalde reconoció el esfuerzo de las madres y padres de familia que día a día trabajan por el bienestar de sus hijos. “A todos los Reyes Magos que hacen un gran esfuerzo por darle felicidad a sus hijos, que este año venga más próspero, con más abundancia, amor y unión familiar”.

Humberto Jiménez Solís reiteró su compromiso con el desarrollo del municipio y el bienestar de las familias de Los Reyes. “No voy a descansar hasta lograr ver este municipio como un mejor lugar y lo estamos logrando poco a poco. No ha sido fácil, pero tampoco es imposible cuando se quiere a su gente y al lugar donde nacimos. Vienen grandes proyectos; este año lo iniciamos con el pie derecho y los proyectos que gestionamos comenzarán a aterrizar en los próximos meses. Seguiremos tocando puertas”.

El presidente municipal hizo un llamado a la ciudadanía para trabajar en unidad, cuidar el municipio y, sobre todo, proteger a la niñez. “A los niños hay que decirles palabras que los hagan sentir seguros y amados. Un niño que se siente seguro es un niño feliz, y un niño feliz hace el bien para todos”.



En el marco de las celebraciones para las y los niños, se distribuyeron juguetes a las y los menores, además de que se realizaron distintas actividades de convivencia.