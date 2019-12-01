Con gobierno digital, cerramos la llave a la corrupción: Bedolla

Morelia, Michoacán, a 26 de febrero del 2026.- "Con gobierno digital, cerramos la llave a la corrupción", afirmó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, al destacar que la eliminación del pago en efectivo y la digitalización de trámites han permitido transparentar los procesos y evitar intermediarios; señaló que ahora los servicios son directos entre ciudadanía y autoridad, lo que impide prácticas irregulares y agiliza la atención.

Durante la firma del convenio con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, informó que la recaudación estatal se ha triplicado, al pasar de alrededor de 650 mil a un millón 800 mil trámites vehiculares anuales. Precisó que el 75 por ciento ya se realiza en línea, lo que dio orden a las finanzas públicas y permitió concretar el llamado “milagro financiero” para ejecutar obra sin contratar deuda.

Agregó que la migración a servicios en la nube eliminó fallas constantes en el sistema y redujo tiempos de espera en oficinas como el Registro Público de la Propiedad y Catastro. Subrayó que esta estrategia, alineada al proyecto federal de transformación digital, fortalece la eficiencia gubernamental y facilita la vida de las y los michoacanos.

Por su parte, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, afirmó que el Gobierno Digital no es un experimento, sino una política pública con impacto directo en el bienestar de la población, explicó, detrás de cada trámite hay una necesidad concreta, como obtener un acta de nacimiento para la inscripción escolar o un documento de derechohabiencia para acceder a servicios de salud, por lo que la digitalización facilita derechos y reduce barreras.

Destacó que Michoacán es ejemplo nacional de lo que puede lograrse en una entidad federativa amplia y diversa, con comunidades autónomas y un manejo responsable de los recursos públicos. Subrayó que la transformación digital permite fortalecer capacidades propias del Estado y disminuir la dependencia de intermediarios privados, consolidando un modelo eficiente y transparente.

En materia de formación tecnológica, informó que el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial inició con 11 mil estudiantes en su primera generación y cerca de 15 mil en la segunda. Precisó que Michoacán ocupa un lugar destacado con mil 223 estudiantes inscritos desde enero, de los cuales 423 son mujeres y 800 hombres, principalmente de Morelia, Uruapan, Apatzingán, Pátzcuaro y Tacámbaro, en áreas como Inteligencia Artificial, Análisis de Datos, Ciberseguridad, Nube y Java.