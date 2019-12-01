Con gestión firme, Humberto Jiménez Solís consolida patrimonio cultural para el pueblo de Los Reyes, predio del estado pasa al municipio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 18:24:34

Los Reyes, Michoacán, 13 de abril de 2026.- Como resultado de una gestión decidida y del trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, anunció la donación del terreno donde se encuentra la Casa de la Cultura, acción que representa un avance histórico en la consolidación del patrimonio público del municipio.

Desde Casa Michoacán, el edil destacó que este logro es reflejo de la suma de voluntades con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en el marco de una visión de gobierno que prioriza el bienestar colectivo, el acceso a la cultura y la recuperación de espacios para el pueblo.

“Estamos demostrando que cuando hay coordinación, compromiso y amor por nuestra gente, los resultados llegan. Hoy la Casa de la Cultura avanza para ser, legal y legítimamente, de todas y todos los reyenses”, afirmó.

Humberto Jiménez Solís subrayó que esta acción no solo garantiza certeza jurídica sobre el inmueble, sino que fortalece la política pública municipal en materia cultural, generando condiciones para el desarrollo artístico, la identidad y la cohesión social.

El alcalde reiteró que su administración seguirá impulsando una agenda de transformación basada en resultados, gestión permanente y cercanía con la ciudadanía, consolidando proyectos que impacten de manera directa en la calidad de vida de las familias.

“En Los Reyes estamos avanzando con paso firme. Este es el resultado de un gobierno que trabaja, gestiona y cumple, siempre del lado de la gente”, puntualizó.

Agradeció el respaldo del Gobernador Alfredo Ramírez para las familias de Los Reyes, como es esta donación y los proyectos contemplados para el municipio.