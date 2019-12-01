Con foros regionales Belinda Iturbide escucha a la gente para conformar Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas

Con foros regionales Belinda Iturbide escucha a la gente para conformar Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 16:37:43
Uruapan, Michoacán, a 21 de agosto de 2025.- Bajo el lema “Voces que buscan, ecos que movilizan”, la diputada local de extracción morenista, Belinda Iturbide Díaz, fue la responsable de organizar los foros ciudadanos en Pátzcuaro y Uruapan, en los que se escuchó a las familias de las personas desaparecidas, y así conformar una nueva Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas. 

Acompañada de defensores de los derechos humanos y colectivos de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil, Iturbide Díaz reconoció el interés ciudadano para realizar y participar este tipo de foros, en el ánimo de escuchar respetuosamente a quienes de viva voz han sido víctimas indirectas de la desaparición y búsqueda de personas. 

La diputada de la 76 Legislatura manifestó que desde el seno del Congreso de Michoacán acompañará los esfuerzos ciudadanos hasta que se fortalezca la atención a este delito, con la construcción de una Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, para que de manera coordinada entre todas las instituciones involucradas se dé un acompañamiento integral a los familiares. 

En los foros realizados en Uruapan y Pátzcuaro, también se instalaron módulos de afiliación al IMSS Bienestar, donde quienes carecen de seguridad social pudieron afiliarse. 

En este foro se contó con la participación especial de Víctor Manuel Serrato Lozano, titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Verónica Méndez Jaramillo, Jefa del Departamento de Programas Preventivos del IMSS Bienestar de Michoacán y de la presidenta del DIF Municipal de Uruapan, Grecia Itzel Quiroz García, quien asistió en representación del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, así como Rubén Pedraza Barrera de la Subaecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno y Rocío Islas Hernández de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Michoacán.

Noventa Grados
