Con finanzas sanas pagamos aguinaldo en tiempo y forma a docentes: Gabriela Molina

Morelia, Michoacán, a 16 de diciembre de 2025.- La Secretaría de Educación del Estado (SEE) reitera el compromiso del Gobierno de Michoacán con la justicia laboral para todo el magisterio y el trabajo por sus derechos, muestra de ello y de las finanzas sanas es el pago del aguinaldo para las maestras y los maestros estatales, que se realizó este martes, destacó la secretaria de Educación, Gabriela Molina.

"Le cumplimos a las y los profesores, en lo que va de la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se han pagado completas y a tiempo más de 100 quincenas, los bonos y prestaciones. Este logro sin precedentes refleja la prioridad que se otorga a la estabilidad económica del personal educativo, un pilar para la educación en favor de la comunidad", afirmó la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE).

Garantizar los pagos puntuales permite a maestras y maestros concentrar sus esfuerzos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este contexto de adecuado manejo financiero por parte del secretario de Finanzas, Luis Navarro, el gobierno estatal trabaja para cumplir con el pago de prestaciones de fin de año. La coordinación con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es clave para mantener este orden financiero y dignificar la labor docente.

La justicia laboral es un concepto integral que va más allá de la nómina. Los resultados abarcan la resolución de rezagos históricos con más 29 mil acciones, como la asignación de plazas definitivas mediante procesos transparentes y apegados a la normativa, la recategorización de claves y la expedición de Formatos Únicos de Personal (FUP), entre otros trámites que se refuerzan ahora también con el Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, que tiene la educación como uno de los ejes centrales.

La SEE continúa con los mecanismos de unidad necesarios para asegurar que la estabilidad en el sector educativo permanezca, permitiendo que Michoacán avance en la construcción de entornos de esperanza, convivencia y aprendizaje seguros para toda la comunidad escolar.