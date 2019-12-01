Con éxito se realizó en Morelos la XLII Jornada del Colegio de Bachilleres; Julio César Conejo reconoció a estudiantes de los 13 municipios participantes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 20:36:44

Villa Morelos, Michoacán, a 17 de abril del 2026.– El municipio de Morelos fue anfitrión de la XLII Jornada Académica, Cultural y Deportiva del Colegio de Bachilleres, en la que participaron estudiantes provenientes de 13 municipios del estado, fortaleciendo el intercambio educativo, la convivencia y el desarrollo integral de las juventudes.

Al dar la bienvenida, el presidente municipal, Julio César Conejo Alejos, destacó la relevancia de este tipo de encuentros para fomentar el talento, la disciplina y la formación de las y los jóvenes.

“Estamos convencidos de que cuando se invierte en educación, cosecharemos triunfo. Estas jornadas representan una gran oportunidad para el crecimiento académico, cultural y deportivo de todas y todos ustedes”, expresó.

Durante su mensaje, el edil reconoció la labor del Colegio de Bachilleres como una institución clave en la formación de generaciones de profesionistas, al señalar que muchas familias del municipio han encontrado en sus aulas una oportunidad de superación.

“Hoy vemos que esa semilla que se siembra en el Colegio de Bachilleres da frutos, formando licenciados, maestras, doctores y grandes ciudadanos que aportan al desarrollo de nuestras comunidades”, afirmó.

Asimismo, Julio César Conejo Alejos deseó éxito a las y los participantes, reiterando el compromiso de su administración por garantizar una estancia segura, en un ambiente de paz y cordialidad.

El Gobierno Municipal de Morelos refrenda así su compromiso con la educación y el impulso a las juventudes, reconociendo que invertir en su formación es apostar por un mejor futuro para el municipio y el estado.