Con éxito se realiza Feria de la Salud en Quiroga en beneficio de adultos mayores

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 20:31:23

Quiroga, Michoacán, a 17 de abril del 2026.– Con una amplia participación ciudadana, el Gobierno Municipal de Quiroga, encabezado por la presidenta municipal Alma Mireya González Sánchez, llevó a cabo con éxito la Feria de la Salud dirigida a las y los adultos mayores del municipio.

Durante esta jornada, se pusieron en marcha diversos servicios de atención médica y preventiva, con el objetivo de acercar herramientas que contribuyan al bienestar y calidad de vida de este sector de la población.

Las y los asistentes pudieron acceder a revisiones, orientación y servicios enfocados en el cuidado integral de su salud.

La alcaldesa destacó la importancia de generar este tipo de espacios, al señalar que para su administración la salud es una prioridad, por lo que de manera constante se impulsan acciones que permitan brindar atención oportuna a quienes más lo necesitan.

Asimismo, hizo énfasis en la relevancia de la prevención como una herramienta clave para evitar enfermedades y mejorar la calidad de vida.

“Nos da mucho gusto ver a nuestras y nuestros adultos mayores participando, cuidándose y aprovechando cada uno de los servicios que acercamos para ustedes. Seguiremos trabajando con acciones que realmente impacten en su bienestar”, expresó.

La presidenta municipal también agradeció el respaldo del Sistema DIF Michoacán por sumar esfuerzos y hacer posible esta actividad, que pone en el centro a quienes han sido pilar fundamental de las familias y del municipio.

Por su parte, la presidenta del DIF municipal, María Aurelia Sánchez Olalde, reiteró que para esta institución es fundamental brindar atención de calidad a la población, especialmente a los sectores más vulnerables.

Señaló que a través del DIF se mantiene un compromiso permanente de atención y acompañamiento a las y los adultos mayores, mediante programas y acciones que fortalecen su bienestar.

Con estas acciones, el Gobierno de Quiroga refrenda su compromiso de seguir impulsando políticas públicas que contribuyan a mejorar la salud y la calidad de vida de la población.