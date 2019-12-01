Con éxito, PAN Michoacán renueva su Consejo Estatal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2025 a las 19:50:20

Morelia, Michoacán, a 19 de octubre del 2025.-El Partido Acción Nacional (PAN) realizó con éxito su Asamblea Estatal y eligió a las mujeres y hombres que habrán de integrar el Consejo Estatal por el periodo 2025-2028.

Carlos Humberto Quintana Martínez, Presidente del CDE del PAN, encabezó la Asamblea Estatal en la que participaron 1,119 delegados numerarios, provenientes de los diversos municipios michoacanos, quienes eligieron a las 50 mujeres y los 50 hombres que rindieron protesta como consejeros estatales.

Quintana Martínez destacó la participación y la unidad de la militancia en este ejercicio democrático, lo que da continuidad a los trabajos que permitirán a Acción Nacional ganar la gubernatura de Michoacán en el 2027.

“Aquí lo decimos fuerte y claro: Acción Nacional pintará de azul a Michoacán en el 2027, con el trabajo decidido de cada militante y de la mano con las y los michoacanos que quieren cambiar la realidad que hoy padece Michoacán”, dijo Carlos Quintana.

A su vez, Alfonso Martínez Alcázar, Alcalde de Morelia que fungió como invitado especial en la Asamblea Estatal, llamó a las y los militantes a trabajar arduamente para cambiar la historia de Michoacán y del país.

“Hoy, los quiero invitar a todas y todos ustedes a dar su mayor esfuerzo para cambiar la historia de Michoacán y del país. Los que hoy están engañando a los mexicanos dándoles dinero, son los mismos que no están surtiendo medicamentos en hospitales, son los mismos que no están apoyando al campo mexicano, son los mismos que le están fallando a Michoacán y a México”, advirtió.

A esta Asamblea Estatal asistieron el senador Marko Cortés Mendoza, diputados federales, diputados locales, alcaldes y regidores de Acción Nacional.

La elección de consejeras y consejeros se realizó a través de urnas electrónicas, cuyo sistema y operación estuvo a cargo del Instituto Electoral del Estado de Chihuahua (IEECH).

Cabe mencionar que las 100 consejeras y consejeros electos se suman a consejeros ex-oficio, entre quienes se encuentran panistas con 20 años como consejeros, ex Presidentes (electos) del Comité Estatal, coordinadores de Diputados Locales y Presidentes Municipales, así como cinco Alcaldes panistas y cinco Presidentes de Comités Municipales que, en la última elección constitucional, obtuvieron el mayor porcentaje de votación en Michoacán.