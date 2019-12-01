Con estrategia de seguridad y atención a las causas se logran resultados: JC Barragán

Con estrategia de seguridad y atención a las causas se logran resultados: JC Barragán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 16:48:43
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 24 de febrero de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán afirmó que la paz en México y en Michoacán se construye con firmeza institucional, coordinación y atención a las causas de fondo que generan violencia.

Señaló que desde el Gobierno de México, se esta fortaleciendo el tejido social, generando oportunidades, impulsando la educación, el empleo y el desarrollo comunitario. “Atender las causas es la medida preventiva más efectiva para que la violencia no vuelva a echar raíces”, expresó.

Barragán reconoció el liderazgo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así como el trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, destacando que se ha actuado con estrategia, inteligencia y claridad de objetivos.

“Hoy hay una respuesta institucional seria, firme y permanente. Cuando Federación, fuerzas de seguridad y autoridades estatales trabajan unidas, se protege mejor a la población y se fortalece la confianza pública”, afirmó.

El legislador sostuvo que la ciudadanía puede tener confianza en que el Estado está actuando con determinación para enfrentar a los grupos criminales que durante años generaron violencia y miedo.

Finalmente, hizo un llamado a no caer en información falsa y a consultar únicamente fuentes oficiales. “La desinformación genera temor, y el miedo es lo que buscan los grupos criminales. La unidad, la confianza en las instituciones y la responsabilidad ciudadana son el camino para consolidar la paz”, concluyó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Presunto responsable de abuso sexual y violación cometido en agravio de su sobrina en Apatzingán, Michoacán, es vinculado a proceso
Árbol caído obstruye vialidad en la colonia Nueva Valladolid, en Morelia
Michoacán: Ola de miedo paraliza y vacía las calles de Zamora; obliga a suspender la Feria de la Fresa en Jacona
Suman 31 denuncias por robo y quema de vehículos tras bloqueos en Michoacán
Más información de la categoria
Ayuntamiento frena actividades y genera psicosis en Zamora, Michoacán: Alcalde sale en redes a dar mensaje… y no sabe ni qué día es
Michoacán: Ola de miedo paraliza y vacía las calles de Zamora; obliga a suspender la Feria de la Fresa en Jacona
Suman 31 denuncias por robo y quema de vehículos tras bloqueos en Michoacán
Jalisco desactiva Código Rojo tras muerte del "Mencho"; actividades regresan a la normalidad
Comentarios