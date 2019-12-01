Con estrategia de seguridad y atención a las causas se logran resultados: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 16:48:43

Morelia, Michoacán, a 24 de febrero de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán afirmó que la paz en México y en Michoacán se construye con firmeza institucional, coordinación y atención a las causas de fondo que generan violencia.

Señaló que desde el Gobierno de México, se esta fortaleciendo el tejido social, generando oportunidades, impulsando la educación, el empleo y el desarrollo comunitario. “Atender las causas es la medida preventiva más efectiva para que la violencia no vuelva a echar raíces”, expresó.

Barragán reconoció el liderazgo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así como el trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, destacando que se ha actuado con estrategia, inteligencia y claridad de objetivos.

“Hoy hay una respuesta institucional seria, firme y permanente. Cuando Federación, fuerzas de seguridad y autoridades estatales trabajan unidas, se protege mejor a la población y se fortalece la confianza pública”, afirmó.

El legislador sostuvo que la ciudadanía puede tener confianza en que el Estado está actuando con determinación para enfrentar a los grupos criminales que durante años generaron violencia y miedo.

Finalmente, hizo un llamado a no caer en información falsa y a consultar únicamente fuentes oficiales. “La desinformación genera temor, y el miedo es lo que buscan los grupos criminales. La unidad, la confianza en las instituciones y la responsabilidad ciudadana son el camino para consolidar la paz”, concluyó.