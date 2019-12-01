Con entrega de kit para atención incluyente, la FGE de Michoacán fortalece accesibilidad institucional

Morelia, Michoacán, a 24 de febrero de 2026.- Derivado de acuerdos con colectivos de personas con discapacidad para mejorar las condiciones de acceso y atención en las instalaciones, y con el objetivo de fortalecer las condiciones de accesibilidad dentro de la institución, se llevó a cabo la entrega de un kit de accesibilidad destinado a personas con discapacidad y personas adultas mayores con dificultades de movilidad, a fin de facilitar su ingreso y atención en las instalaciones.

Lo anterior deriva de la reunión celebrada el pasado 6 de febrero entre colectivos de personas con discapacidad y el Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, en la que se plantearon diversas propuestas para mejorar la accesibilidad institucional.

En atención a dichos acuerdos , la Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos realizó la donación del kit como una acción encaminada a implementar ajustes razonables que permitan brindar una atención adecuada e incluyente.

La entrega formal se realizó al Vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal, a fin de que, a través de la Dirección de Seguridad Institucional, los insumos sean destinados a las áreas de recepción que requieran fortalecer sus condiciones de atención.

Asimismo, se invitó a las y los titulares de las distintas áreas a replicar esta acción, en especial a las Fiscalías Regionales, con la finalidad de que cada unidad administrativa cuente con herramientas que promuevan la inclusión y el respeto a los derechos de las personas con discapacidad.

El evento contó con la presencia de representantes de la sociedad civil y autoridades institucionales, quienes refrendaron su compromiso con la accesibilidad y la atención digna.