Con entrega de juguetes, celebra Bedolla el Día de Reyes en la Villa Navideña

Morelia, Michoacán, 6 de enero de 2026.- En un ambiente de alegría y tradición, el mandatario Alfredo Ramírez Bedolla y los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, entregaron juguetes a niñas y niños michoacanos, con quienes compartió la Rosca de Reyes, en la Villa Navideña del Gobierno estatal.

El mandatario destacó la importancia de preservar estas tradiciones que fomentan la unidad familiar y llevan esperanza a los hogares del estado, con lo que reafirma su compromiso con el bienestar y la felicidad de la niñez michoacana.

Al dar la bienvenida a las niñas y niños, la directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el estado, Ana Sofía Bautista Aguíñiga, expresó su deseo de que la magia de este día permanezca en los hogares michoacanos y que las infancias mantengan viva la ilusión que traen consigo los Reyes Magos.

Como parte de las celebraciones, las niñas y niños que se dieron cita en la Villa Navideña del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), disfrutaron de los juegos mecánicos y de la pista de hielo que este día se ofrecen sin costo para las infancias, hasta la 17:00 horas.

Acompañaron al mandatario, los secretarios de Gobierno y del Migrante, Raúl Zepeda Villaseñor y Antonio Soto Sánchez; las secretarias de Bienestar, de Cultura, y de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Andrea Serna Hernández, Tamara Sosa Alanís y Alejandra Anguiano, respectivamente; el secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, César Erwin Sánchez Coria; y la titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Daniela de los Santos Torres.