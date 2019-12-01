Con el Polo de Desarrollo, Michoacán se colocará en el mapa económico mundial: Xóchitl Ruiz

Morelia, Michoacán, a 10 de agosto de 2025.– La diputada Xóchitl Ruiz González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXXVI Legislatura Local, celebró que en Michoacán se cristalice el Polo de Desarrollo para el Bienestar en Zinapécuaro, al que calificó como un parteaguas para el futuro económico del estado.

“Este es un paso decisivo para convertir a nuestro estado en una potencia mundial. Con el Polo de Desarrollo, el Puerto de Lázaro Cárdenas y en lo personal estamos impulsando una propuesta de Puerto Seco en Morelia–Tarímbaro, vamos a conectar nuestra riqueza con nuestro futuro, atraer inversión y generar miles de empleos para las y los michoacanos”, subrayó la legisladora.

La diputada reconoció el liderazgo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quienes han impulsado este proyecto estratégico con una inversión inicial de mil millones de pesos, y que forma parte de la red nacional de Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebi).

El Parque Bajío estará ubicado a 35 kilómetros de Morelia, con acceso a la autopista federal 120, conexión ferroviaria directa con el Puerto de Lázaro Cárdenas y la red de Canadian Pacific Kansas City (CPKC), además de encontrarse a tan solo 7 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Morelia, lo que lo convierte en un nodo logístico de alcance internacional.

Xóchitl Ruiz destacó que este polo beneficiará de manera prioritaria a los sectores agroindustrial, automotriz, metalmecánico, logístico y farmacéutico, impulsando la productividad, fortaleciendo las cadenas de valor y atrayendo talento especializado.

“Este proyecto no solo significa inversión y empleo, sino también desarrollo social, infraestructura y bienestar. Es el tipo de políticas públicas que necesitamos para que Michoacán deje de ser un estado de rezago y se convierta en protagonista de la economía global”, afirmó la legisladora.

Finalmente, Xóchitl Ruiz refrendó su compromiso de seguir legislando y gestionando para que los beneficios de este y otros proyectos estratégicos lleguen a todas las regiones del estado, asegurando que “el desarrollo sea sinónimo de justicia social para todas y todos”.