Con el nuevo Grupo de Operaciones Especiales se reforzará la capacidad de respuesta táctica de la SSP de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 9 de febrero de 2026.- El nuevo Grupo de Operaciones Especiales (GOE) Integrado por elementos con preparación física, táctica y operativa de alto nivel, unidad de élite para intervenciones de alto riesgo y máxima precisión, con ello la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) avanza en el fortalecimiento de sus capacidades operativas.

Sobre el partidario se informó que como parte de este proceso, se abrió la primera convocatoria de ingreso a este grupo especial, con el objetivo de seleccionar a las y los mejores perfiles de la corporación. Las personas aspirantes son sometidas a rigurosas evaluaciones médicas, toxicológicas, físicas, teóricas, psicológicas y de control de confianza, a fin de garantizar estándares elevados de desempeño y confiabilidad.

Julio César, encargado del GOE, explicó que el proceso está dirigido a policías activos que destaquen por su disciplina, control emocional y aptitudes físicas, además de conocimientos en operaciones urbanas, rurales y aeromóviles. Señaló que la finalidad es consolidar un grupo especializado, entrenado y equipado para intervenir en situaciones de alto riesgo, particularmente en escenarios donde las unidades convencionales requieran apoyo táctico especializado, siempre priorizando la protección de la población.

El Grupo de Operaciones Especiales será responsable de planear, ejecutar y respaldar estrategias táctico-operativas de alto impacto, orientadas a salvaguardar la vida, integridad y patrimonio de las personas, así como contribuir a la preservación del orden público y la paz social, bajo principios de honradez, perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.

Finalmente, Erick, elemento participante en la convocatoria, hizo un llamado a sus compañeras y compañeros a sumarse a estos procesos de selección. “Hay que participar cuando se nos da la oportunidad; el cambio que necesita la corporación empieza en nosotros mismos, en dar lo mejor para el beneficio de la ciudadanía”, expresó.

Para mayor información, las y los interesados pueden consultar el siguiente enlace: https://ssp.michoacan.gob.mx/convocatoria-de-seleccion-para-integrar-el-grupo-de-operaciones-especiales/