Con educación, la transformación de Michoacán en marcha; arranca el ciclo escolar 2025-2026: Segob

Morelia, Michoacán, 1 de septiembre de 2025.- Con la representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, encabezó este lunes el arranque oficial del ciclo escolar 2025-2026 en la Escuela Primaria “Gregorio Torres Quintero”, donde se dio la bienvenida a miles de estudiantes michoacanos que regresan a clases.

En su intervención, el secretario de Gobierno destacó el compromiso de la administración estatal con el derecho a la educación y reconoció el esfuerzo de las y los docentes.

“El gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla ha garantizado el acceso a la educación. Deben sentirse orgullosos de sus maestras y maestros, hoy podemos decir que el sector educativo, gracias a Gabriela Molina, camina con certeza. Tenemos inversión educativa, formación docente, entrega de libros de texto, participación; somos el gobierno de la recuperación institucional y pedagógica”, señaló.

Ante la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Giulianna Bugarini Torres, quien acudió al evento, Zepeda Villaseñor agradeció a las y los maestros por su respaldo y subrayó su papel fundamental en el desarrollo del estado. “Con ellos todo, sin ellos nada. Cada día de clases será un paso hacia adelante”, agregó.

Por su parte, la secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar, resaltó que Michoacán vive una etapa histórica en materia educativa. “En Michoacán iniciamos una nueva etapa. Estamos haciendo el mejor momento educativo con un futuro justo y digno”, expresó.

Molina Aguilar agradeció el respaldo de madres, padres de familia y personal docente, destacando que el avance logrado ha sido posible gracias al trabajo conjunto. “La receta es humildad, trabajo en equipo y honestidad; no les fallaremos. Nuestro compromiso es cumplir otro ciclo escolar ininterrumpido. Somos el primer lugar nacional en abatir el rezago educativo y vamos a pacificar con educación”.

La funcionaria recordó que el estado ha pagado 90 quincenas puntuales a 70 mil trabajadores y que más de 159 mil 400 estudiantes han regresado a las aulas en los últimos cuatro años, como parte de las estrategias para combatir el rezago educativo.

Durante el evento, autoridades entregaron simbólicamente los nuevos libros de texto gratuitos a estudiantes, dentro de la distribución de más de 6 millones de ejemplares en todo el estado. Con el arranque del ciclo escolar 2025-2026, más de 13 mil instituciones públicas y privadas en Michoacán reanudaron actividades este lunes, marcando el inicio de un nuevo año académico para miles de niñas, niños y jóvenes en la entidad.