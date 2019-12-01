Con dictamen avalado en Comisiones, Congreso del Estado de Michoacán avanza en medidas para prevenir la trata de menores

Morelia, Michoacán, a 28 de octubre del 2025.- Las Comisiones de Movilidad y Comunicaciones, Protección a la Niñez y Adolescencia, y Turismo del Congreso del Estado de Michoacán llevaron a cabo una reunión de trabajo en la que se aprobó un dictamen orientado a prevenir la trata y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en la entidad.

Durante la sesión participaron los diputados Hugo Rangel, Juan Carlos Barragán, Toño Carreño, Teresita De Jesús, Toño Mendoza e Itzé Camacho, quienes analizaron la propuesta que establece mayores responsabilidades a los prestadores de servicios públicos de transporte dentro del Sistema Estatal del Transporte, con el objetivo de impedir el traslado de menores de edad sin la debida acreditación de sus padres o tutores legales.

De acuerdo con el dictamen, los prestadores de servicios públicos de movilidad pasiva del Sistema Estatal de Transporte tienen estrictamente prohibido trasladar a niñas, niños y adolescentes a hoteles, moteles, hostales, casas de huéspedes, campamentos, cabañas, haciendas, paradores turísticos o cualquier otro establecimiento con fines de hospedaje o recreación, salvo que los menores viajen acompañados por sus padres o tutores legales, quienes deberán acreditar su personalidad mediante la CURP correspondiente.

En caso de que los menores no se encuentren acompañados por sus padres o tutores, será obligatorio presentar una autorización por escrito firmada ante fedatario público o expedida por el Sistema DIF o la autoridad competente, la cual deberá ir acompañada de las identificaciones oficiales y CURP respectivas.

Esta disposición forma parte de un protocolo integral de prevención de la trata y el abuso infantil, con el que el Congreso del Estado busca fortalecer los mecanismos institucionales de protección de la niñez y adolescencia michoacana, a través de la corresponsabilidad de los sectores público y privado vinculados al transporte y el turismo. Dicho dictamen, será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su discusión y eventual aprobación en próximas sesiones.